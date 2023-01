Stadio, Salvini replica a Sgarbi: “Nessun titolo per dire sì o no a un’opera”

"Vittorio Sgarbi non ha nessun titolo e mezza delega per dire sì o no a un'opera". Lo afferma il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a proposito delle esternazioni del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, stadio di San Siro in un convegno organizzato da Assimpredil Ance. "Chi ha uno stadio di proprietà come la Juventus ha più fatturato: a Madrid hanno fatto un'enorme operazione in pieno centro in mezzo ai palazzi - ha aggiunto -. San Siro, così com'è, è un onere insostenibile per Comune e cittadini".