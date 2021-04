TS – Stadio Inter, Sportium non si arrende. Ma ora c’è un altro problema

Le ultime sulla questione stadio: l'Inter era stato presentato nella Superlega con il progetto di Popoulos

Un particolare sfuggito a molti, ma che ha scatenato il dibattito tra chi se n'è accorto. La Superlega, come riportato anche da FcInter1908, ha presentato l'Inter tra le sue partecipanti non con lo stadio San Siro sullo sfondo, ma con un altro dettaglio. Spiega infatti Tuttosport: "Lo stadio non è il Meazza ma un impianto in tutto simile all’interno della “Cattedrale”, il progetto di Populous, uno dei due studi di architettura in gara insieme al consorzio Sportium che concorre con “I due anelli” per aggiudicarsi l’appalto della costruzione.