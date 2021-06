Stadio, nuovi rallentamenti. TS: “Poche info da Suning sul passaggio societario”

Inter e Milan sperano di ricevere buone notizie dal Comune dal progetto stadio ma le ultime non sono di certo positive

Inter e Milan sperano di ricevere buone notizie dal Comune dal progetto stadio ma le ultime non sono di certo positive. Ieri, in Comune, si è svolta una riunione della commissione creata per esaminare il progetto e il dibattito prosegue. "Un consigliere ha addirittura citato il mancato rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma e la risoluzione dell’accordo tra Inter e Antonio Conte come segnali delle difficoltà economiche delle due società. I club osservano queste discussioni con un pizzico di sconforto perché sembrano sempre più simili a una melina per perdere tempo", commenta infatti l'edizione odierna di Tuttosport.