CdS – Stagione chiusa? Ecco perché la Lega Serie A non si schiera: in ballo…

Il Corriere dello Sport di oggi fa chiarezza sulla posizione della Lega Serie A in questo delicato momento: “In queste settimane nelle assemblee e nelle riunioni informali della A nessuna società ha fatto mettere a verbale l’opinione che la stagione possa chiudersi qua, ma alcuni proprietari hanno evidenziato una simile idea in interviste ai media. Ufficialmente però la Lega non prenderà una posizione del genere. Eventualmente recepirà (se mai arriverà) un’indicazione del Governo. Perché? Perché ci sono in ballo i soldi dei diritti tv venduti ai broadcast che in questo momento sono garantiti per «cause di forza maggiore» anche se il campionato non dovesse ripartire. Se invece fossero i club a votare lo stop prima che un ente terzo (il Governo) lo decretasse, la possibile accusa di inadempienza nei confronti di Sky, Dazn e Img magari reggerebbe”.