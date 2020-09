CdS – Godin, l’Inter si avvicina alle richieste: ora il Cagliari punta a…

Manca ancora qualcosa per l’intesa definitiva tra il Cagliari e Diego Godin. Dopo il passo in avanti dell’Inter, che ha aperto all’addio a titolo gratuito, il pagamento delle ultime mensilità e la buonuscita, ora tocca al Cagliari accelerare per chiudere l’affare.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il club di Giulini sta aspettando con la trattativa in momentaneo stallo. I sardi puntano, infatti, a strappare ancora qualcosa alla società di Zhang prima della fumata bianca.