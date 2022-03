Stam: “Scudetto? Possono vincerlo tutte. Anche la Juve, non è tagliata fuori”

Le parole dell'ex centrale: "Non c'è una squadra più forte delle altre, tutte possono vincere lo scudetto a fine stagione"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Jaap Stam, ex difensore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "E' difficile saperlo, è un campionato davvero equilibrato. Non c'è una squadra più forte delle altre, tutte possono vincere lo scudetto a fine stagione. La stessa Juventus è a sette punti dalla vetta e non è tagliata fuori dal discorso, è un club a cui devi sempre prestare molta attenzione. Sarà molto interessante vedere come andrà a finire, per quello sarò lì in prima fila a godermi lo spettacolo. Che vinca la formazione migliore".