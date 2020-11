La Stampa – Bastoni, personalità ed eleganza. Barella, presto lo identificheremo come…

La Stampa ha parlato della prestazione degli Azzurri nella gara con la Polonia. 7 è il voto dato a Barella: “Se continua così, presto lo identificheremo come il centrocampista più abile ad usare il colpo di tacco: al giovane interista serve per accorciare i tempi della manovra e gli va bene. Sempre primo nelle palle «sporche», perfetti i tempi degli inserimenti”.

Stesso voto per Bastoni: “Seconda con la Nazionale dei grandi, ma di fatto prima per impegno: va a terra colpito da una gomitata di Lewandowski e non fa una piega. L’interista si muove con armonia ed eleganza, ma soprattutto con grande personalità”.

(Fonte: La Stampa)