La Stampa – Conte ha saputo incidere di nuovo. L’Inter sa che l’Europa League…

“L’Inter vuole vincere l’Europa League. Sa che potrebbe cambiarle il futuro prossimo, accelerandone il ritorno al top. Vincerlo significherebbe riguadagnare già al primo anno di Conte lo statuto di big, con un posto tra le otto teste di serie della Champions e la chance di giocare la Supercoppa a Budapest il 24 settembre. E incassare altri 7,5 milioni di premi Uefa, oltre ai 46 per la partecipazione chiusa troppo presto a questa Champions e ai 10,1 già assicurati dal percorso fatto solo di successi in EL”. Il quotidiano La Stampa analizza il momento dei nerazzurri e parla del crescendo della condizione degli uomini di Conte chiamati ad inseguire un successo che manca dal 2010.

L’allenatore ha impresso il suo marchio alla squadra e si è visto in extremis, forse al momento giusto della stagione. Di lui lo stesso giornale scrive: “Il tecnico come pochi altri sa subito incidere e far lievitare il valore delle sue squadre… Dice che bisogna imparare dagli errori e ne ha commessi anche lui. L’ultimo, la sparata post-Bergamo che, però, pare aver compattato ulteriormente il gruppo-squadra. Atteso ora dalla partita n. 54 di un anno che tutti vorremmo dimenticare in fretta. Tranne l’Inter e Conte, se venerdì...”.

(Fonte: La Stampa)