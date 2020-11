La Stampa – Giampaolo ha il covid: Torino in apprensione. Con l’Inter…

Mister Giampaolo è risultato positivo al covid19. Per questo il Torino ha cominciato l’isolamento in un hotel della città. I giocatori negativi al tampone potranno comunque continuare ad allenarsi e poi potranno giocare la sfida con l’Inter. La Stampa parla di apprensione in casa granata: “Il caso di Giampaolo tiene in apprensione il Toro che ieri, almeno, nel nuovo giro di controlli non ha evidenziato altri casi di positività. Saranno decisivi i tamponi in programma domani per definire meglio la situazione all’interno dello spogliatoio granata, che finora in totale ha contato sette contagi da quando è cominciata la pandemia“.

Probabilmente l’allenatore non ci sarà in panchina con l’Inter, potrebbe saltare anche la gara di Coppa Italia con l’Entella e quelle di campionato contro Samp e Juve. Al suo posto siederà il vice Francesco Conti.

(fonte: La Stampa)