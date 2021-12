Stampa – Inter, alla ripresa derby di Milano, Liverpool e non solo. Serie A, chi sbaglia…

L'analisi del quotidiano La Stampa sull'inizio del 2022 del campionato italiano, con i vari impegni delle squadre

La Serie A va in vacanza. Con il 19esimo turno si è chiuso il girone d'andata e il 2021 del campionato italiano. La testa, però, è già alla ripresa, fissata per il 6 gennaio. Il quotidiano La Stampa analizza l'inizio di 2022 dei club italiani:

"Il ritorno in campo sarà subito ad alto impatto - già all’Epifania andranno in scena Milan-Roma e Juve-Napoli, mentre tre giorni dopo tocca a Roma-Juve e Inter-Lazio - elettrizzando ancora di più la lotta scudetto e la battaglia per la zona Champions. Nelle prime sette giornate, infatti, ci saranno undici scontri diretti tra le prime otto più i derby di Milano e Torino. Nel mezzo si giocherà anche la Supercoppa italiana, Inter-Juve a San Siro il 12 gennaio, e andranno in scena ottavi e quarti di Coppa Italia, mentre la Champions a febbraio proporrà Inter-Liverpool e Villarreal-Juve. Chi sbaglia la ripartenza, quindi, rischia di compromettere l’intera stagione".