Stampa – Inter, Brozovic leader riconosciuto: quel sesto senso…

Il quotidiano La Stampa esalta il centrocampista croato dell'Inter, sempre più leader dei nerazzurri e perno della squadra di Inzaghi

"Dell’Inter, che ha comunque messo insieme 5 punti più di quella di Conte, il miglior attacco, 49 gol, del Napoli la miglior difesa con 14 al passivo: ed erano molti, ma molti di meno prima dell’infortunio a Koulibaly. Per il miglior giocatore in assoluto si va ovviamente nell’opinabile. Inevitabile un pensierino a Vlahovic, anche al Cholito Simeone che su azione ha segnato un gol più del capocannoniere, ma il protagonista assoluto a maggior ragione delle ultime giornate è Brozovic. La sua regia mobile, la scelta continuamente variata della giocata migliore, corta o lunga, orizzontale o verticale, quel sesto senso che lo guida sulla traiettoria della manovra altrui, ne fanno un leader riconosciuto: da Simone Inzaghi, dai compagni, forse non ancora dagli allenatori, perlomeno non da tutti, che devono affrontare l’Inter".