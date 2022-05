Stampa / Inter, Inzaghi può superare il ‘Conte I’. Poi l’incontro col club: i temi caldi

Prima l'ultima giornata di campionato con il verdetto finale, poi il summit col club: i giorni di Simone Inzaghi

Con questa similitudine il quotidiano La Stampa presenta gli ultimi 90 minuti di campionato con Inter e Milan ancora in corsa per lo Scudetto e la sfida a distanza tra San Siro e il 'Mapei Stadium'.

"I preparativi hanno già mosso i primi passi. I giocatori, dopo l’allenamento a Milanello, hanno portato le auto nel garage della sede a Milano. Da lì, circondati da due ali di folla, hanno raggiunto in pullman la stazione Centrale e preso il treno per Reggio Emilia. Casa Milan, infatti, sarà il teatro della festa in caso di esito positivo della trasferta col Sassuolo: i tifosi confluiranno nel grande piazzale davanti alla sede per le celebrazioni".