La Stampa – L’Inter ha rischiato di fare come il Napoli. “San Siro ha fatto la differenza”

L'edizione odierna de La Stampa analizza la vittoria dell'Inter in rimonta contro l'Empoli: decisivo il tifo di San Siro

"L’ Inter ha rischiato di fare la fine del Napoli, eliminato dalla corsa scudetto dall’Empoli. Alla mezzora del primo tempo i Campioni d’Italia erano stati sostanzialmente detronizzati dal doppio vantaggio dei toscani". Apre così l'articolo de La Stampa in merito alla rimonta vincente dell'Inter contro l'Empoli. "La missione è riuscita grazie a una rimonta costruita con una spinta temperamentale più che tecnica, favorita anche dal tifo veemente di San Siro che ha fatto la differenza quando il punteggio era ancora in equilibrio. Ma è servito un aiuto della fortuna che si è materializzato sotto forma di un’autorete di Simone Romagnoli. Curiosamente è stato un giocatore cresciuto nel vivaio del Milan a rimettere in gara l’Inter colpita da Pinamonti, in prestito a Empoli ma di proprietà dei nerazzurri", analizza poi il quotidiano che chiosa rimandando al doppio appuntamento: "Domani una delle ultime possibilità di sperare in un passo falso del Milan e mercoledì la finale di Coppa Italia con la Juventus. Da qui passa il confine che separa i trionfi dalle delusioni".