Stampa – Inter vittima dei suoi difetti e umiliata: eliminazione gravissima a un passo

L’Inter spreca un’occasione d’oro. Antonio Conte e i suoi non riescono ad approfittare di un Real Madrid sulla carta inguaiato a causa delle assenze di Sergio Ramos e Benzema.

“L’Inter di questi tempi, però, sta ancora peggio, nonostante fosse per 10 undicesimi quella più vera e sapesse di non poter fallire la serata – scrive il quotidiano La Stampa -. Eppure lo ha fatto, vittima dei suoi soliti difetti, persino umiliata nel gioco ben oltre lo 0-2 finale. Resta ultima nel girone di Champions sprofondando a -5 dalla quota qualificazione. Ha bucato ancora un big-match ed è a un passo da una terza, gravissima, eliminazione consecutiva già a dicembre“.

La qualificazione sembra ormai compromessa. “Potrà evitarla soltanto battendo il Borussia M’gladbach (martedì in Germania) e Shakhtar e sperando che Zidane sconfigga in coda il Borussia. Difficilissimo, per quel che s’è visto ieri“.

I nerazzurri devono rialzare subito la testa: “Conte sabato porterà in casa del Sassuolo una squadra a pezzi nel morale e ormai difficilmente difendibile“.