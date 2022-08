Stampa – Inter, da Inzaghi messaggio chiaro a Zhang: stop alle cessioni

"Simone Inzaghi ha mandato un messaggio molto chiaro alla famiglia Zhang. Un appello netto a evitare altre cessioni eccellenti, dopo aver già lasciato partire Perisic a parametro zero a giugno. Inzaghi è spazientito e non vuole assolutamente rinunciare a Skriniar, in direzione Psg o Chelsea, o Dumfries, altro nerazzurro che piace ai Blues. Non è detto che sarà accontentato perché i dirigenti nerazzurri sanno che Suning ha sempre esigenza di fare cassa e quindi il finale di questa vicenda dipenderà dagli importi economici messi sul tavolo dalle pretendenti", spiega La Stampa.