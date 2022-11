La Stampa – Ricaduta Lukaku, torna dopo il Mondiale? L’augurio di Inzaghi

"Non è servito l’approccio molto cauto al recupero di Big Rom, tornato appena sei giorni fa col Viktoria Plzen con un gol a cinque minuti dall’ingresso in campo. Simone Inzaghi perde il centravanti per il derby d’Italia, ma si augura di riaverlo prima del Mondiale (restano le partite con Bologna e Atalanta). Non sarà facile perché nessuno dei protagonisti del Qatar vuole forzare a pochi giorni dal via"