Stampa Uk – Arsenal e Tottenham su Zukic. Anche l’Inter ha preso informazioni

Dejan Zukić è un calciatore serbo, centrocampista del Vojvodina, di 19 anni. Dicono stia facendo benissimo e che su di lui siano puntati i riflettori di due grandi club inglesi: Arsenal e Tottenham.

Il Daily Star parla di questo ragazzo e scrive: “Sono tutti entusiasti rispetto alle sue potenzialità e c’è chi lo paragona già a Milinkovic-Savic. Olympiakos e Inter hanno già sondato il terreno per questo giovane che ha segnato quattro gol in 25 partite in questa stagione. Ma ci sono anche diversi club di Premier League su questa pista. Primo su tutti il Tottenham di Mourinho, che avrebbe mostrato maggiore interesse“.

(Fonter: Daily Star)