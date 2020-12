SM – Inter stanca ma Conte cambia poco: un dubbio. Tra Vidal e Sensi…

Giornata di vigilia in casa Inter. Domani la squadra di Antonio Conte se la vedrà con il Verona di Juric e va a caccia della settima vittoria di fila in campionato. Sport Mediaset annuncia le possibili scelte del tecnico dei nerazzurri:

“Squadra molto stanca ma trovata la quadratura difficilmente Conte modificherà qualcosa. La difesa rimane quella tipo con Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo dovrebbe rivedersi Vidal, più che Sensi, al posto di Gagliardini con Barella e Brozovic. Sulle fasce Hakimi, Young e Darmian si giocano due maglie con la LuLa obbligata per l’assenza di Sanchez. Per battere il Verona e conquistare la vetta servono i gol di Lukaku e Lautaro, con l’argentino che non segna da 8 partite”.