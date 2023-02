Stankovic in conferenza: “Giocato contro una grandissima, non si molla. Per essere come me…”

Dejan Stankovic ha analizzato in conferenza stampa la prestazione della sua Sampdoria : "Posso solo fare complimenti ai ragazzi, ai nostri tifosi. La difesa ha fatto una buona gara? Stiamo trovando le soluzioni, le proviamo. Ho schierato 4 giocatori offensivi. Due quinti di spinta. A Monza abbiamo fatto due gol, oggi potevamo segnare. Il rimprovero? Devono calciare in porta, sparare appena si libera lo spazio. Mi sono piaciuti, difesa e centrocampo. Erano compatti, un bel blocco. Quando c'era da soffrire soffrivano. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra con obiettivi molto diversi dai nostri. Tra poco giocano la CL, si vede quando li vedi giocare dal vivo. Dobbiamo dare continuità, già sabato contro il Bologna. Non dobbiamo scendere nel livello di prestazione. Non si molla, non si abbassa la testa. Si va avanti senza fare calcoli. Non dobbiamo guardare troppo avanti. La prossima è la nostra finale".

"Non voglio caricare il gruppo di responsabilità ma stiamo bene. I ragazzi si applicano, si rispettano e lottano uno per l'altro. Sono già buone basi. Un po' più tranquillità arriverà quando ci saranno settimane positive e vittorie. Anche sotto pressione sono fiero dei ragazzi. Dobbiamo tirare di più se vogliamo essere più simili a come ero io da giocatore. Io lo facevo sempre, non tronavo mai indietro. Ho detto all'intervallo, tiriamo anche se il piede non è il nostro. Per arrivare alla deviazione fortunata dobbiamo tirare in porta. Il gruppo ha preso la forma di un team, che accetta i propri limiti e che si sa esaltare e tirare fuori il proprio carattere. Stiamo trovando un equilibrio in questa situazione. Cerco di isolarli, di dare loro tranquillità. Così che non si pentano di non aver dato tutto se stessi. Nessuno è con noi e la vive da dentro come noi. Prima di giudicare, dico che questi ragazzi sono dignitosi", ha concluso Stankovic.