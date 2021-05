Inter, Stankovic: “Non dimenticherò mai questa stagione, che orgoglio”

Una stagione da incorniciare per Filip Stankovic, che ha assaporato il piacere di far parte della prima squadra dell'Inter

Una stagione da incorniciare per Filip Stankovic, che ha assaporato il piacere di far parte della prima squadra dell'Inter , poi laureatasi campione d'Italia. Ecco le parole del giovane portiere nerazzurro:

"E' stata una stagione che non dimenticherò mai, far parte di questo gruppo è motivo di orgoglio e vincere al primo anno in prima squadra è un'emozione che mi accompagnerà sempre!".