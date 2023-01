Stankovic: “Orgoglioso dei miei ragazzi. Credo all’obiettivo salvezza”

Sperava di dare continuità dopo la vittoria in trasferta sul Sassuolo, pur sapendo che sarebbe dovuta servire una impresa davanti a un Napoli fortissimo e in più ferito per la sconfitta contro l'Inter e invece ha dovuto registrare una battuta d'arresto: "Il rigore parato da Audero ci aveva dato carica e anche dopo aver subito il gol di Osimhen siamo rimasti in partita, poi quando ci siamo trovati in inferiorità numerica tutto è stato più difficile. E' sempre difficile con un uomo in meno, figurati contro il Napoli e in svantaggio. Nonostante questo non siamo stati sovrastati e abbiamo tenuto bene il campo. Ecco perché dico che voglio fare i complimenti alla squadra anche se abbiamo perso. Sono stati bravi a restare sul pezzo fino alla fine, ma adesso dobbiamo voltare subito pagina".