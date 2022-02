Stankovic super, Oristanio ancora in gol: Inter, brillano i gioielli a Volendam

I due gioiellini classe 2002 di scuola nerazzurra stanno continuando a dimostrare tutto il loro valore in Olanda

Nel campionato di seconda divisione olandese non si ferma la marcia del Volendam: la formazione allenata da Wim Jonk ha battuto 4-1 il fanalino di coda Helmond ed è sempre più primo in classifica con 62 punti, a +7 sull'Emmen secondo. Ancora una volta protagonisti i due gioiellini classe 2002 di scuola Inter, Filip Stankovic e Gaetano Oristanio: il portiere ha disputato l'ennesima, grande prestazione, venendo battuto solamente nel finale, mentre il fantasista ha segnato la rete del momentaneo 3-0, la sua quinta in stagione.