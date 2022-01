Inter, buone notizie dall’Olanda: Volendam primo, Stankovic e Oristanio protagonisti

I due giovani nerazzurri si stanno mettendo in mostra, sulla scia di quanto fatto un anno fa da Mulattieri

C'è un po' di Inter in Eerste Divisie, la seconda serie calcistica olandese: nel Volendam primo in classifica brillano le stelle di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, gioiellini classe 2002 di proprietà nerazzurra, mandati "in Erasmus" alla corte di Wim Jonk (altro ex interista) per affrontare la loro prima esperienza nel calcio dei grandi. Una scelta che, sulla scia di quanto fatto un anno fa da Samuele Mulattieri, si sta rivelando quanto mai azzeccata: i due stanno giocando con continuità, dando saggio delle loro qualità in un contesto che consente ai giovani di mettersi in mostra. Anche ieri, nel match pareggiato 0-0 contro il NAC Breda, entrambi sono scesi in campo dal primo minuto, con Stankovic che si è preso la palma di migliore in campo.