Stankovic: “Con l’Empoli partita da non sbagliare. Tante assenze ma…”

"Sarà una partita da non sbagliare. Non è che retrocedi o ti salvi in base al risultato del Castellani, ma fare bene servirà per dare continuità al lavoro che abbiamo fatto durante i Mondiali per prepararci fisicamente e mentalmente a questa seconda parte di campionato". Non ha dubbi Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria alla vigilia della gara in Toscana con l'Empoli. E chiede di fare un ulteriore passo in avanti dopo la sconfitta di domenica con il Napoli.