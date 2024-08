Il difensore centrale classe 2005 lascia i nerazzurri per iniziare il suo percorso tra i grandi: giocherà in Serie C

La carriera tra i professionisti di Francesco Stante comincerà dalla Serie C: il difensore classe 2005 di scuola Inter è ufficialmente un nuovo calciatore della Pergolettese. Colonna della Primavera nerazzurra, si trasferisce in prestito secco per una stagione. Stante si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: "Ho fatto tutto il percorso nell'Inter. Sono partito dai pulcini fino ad arrivare poi alla Primavera dove ho giocato nell'anno scorso. È stata un'ottima annata, ho giocato quasi tutte le gare con mister Chivu in panchina e ho avuto modo così di crescere in modo esponenziale per prepararmi a questa nuova stagione che spero possa essere un trampolino di lancio nel calcio dei grandi. Per me è un onore essere qui e giocare questa stagione con la maglia della Pergolettese".