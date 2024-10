Luca Stefanini, direttore generale del JMedical, lancia l'allarme per le troppe partite in calendario che aumentano il rischio infortuni

In occasione del Congresso Internazionale 'Alpine Skiing: Injuries and Prevention', organizzato all'Allianz Stadium, Luca Stefanini, direttore generale del JMedical, lancia l'allarme per le troppe partite in calendario. "Nello sport di alto livello siamo quasi arrivati al limite di quanto può sopportare l'essere umano".