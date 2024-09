Tegola per la Stella Rossa, prossima avversaria dell'Inter in Champions League: Mirko Ivanic, centrocampista montenegrino e punto di forza della squadra serba, si è infortunato durante il 174esimo derby contro il Partizan e non sarà a disposizione del tecnico Vladan Milojević per le prossime partite. Il suo rientro è previsto dopo la sosta per le Nazionali, tra un paio di settimane: salterà sicuramente la sfida di San Siro contro i nerazzurri.