Stella Rossa, Milojevic: “L’Inter ha imbarazzo della scelta. Servirà partite eroica”

Come sta Glazer? Loro hanno due giocatori per ruolo.

"Sono una squadra di campioni, hanno molte motivazioni in questa competizione. Hanno giocatori di qualità in ogni zona del campo, hanno esperienza internazionale e giocano con lo stesso sistema da tanti anni. Su Glazer vedremo domani. Dalla risonanza non è emerso nulla, decideremo domani se giocherà".

"Non è solo l'attacco da tenere in considerazione, ma tutta la squadra. Hanno l'imbarazzo della scelta. Non bisogna comunque sottovalutare chiunque scenda in campo. Domani giochiamo contro squadre che hanno un loro tipo di gioco, noi dovremo fare una partita eroica e attaccare quando ne avremo la possibilità. Non ci devono essere passi falsi, non possiamo cominciare male la gara".