Per Rade Krunic si tratta di un ritorno al Meazza. Il centrocampista della Stella Rossa, ex Milan, affronterà l'Inter domani sera in Champions League in un match che per lui ha sapore di un derby. Ne ha parlato in conferenza stampa questa sera all'arrivo a Milano. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: