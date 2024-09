Niente trasferta a San Siro per i tifosi della Stella Rossa: il club serbo, prossima avversario in Champions League dell'Inter, ha comunicato la decisione presa dalla polizia italiana, valida sia per il match contro i nerazzurri del primo ottobre che per quello contro il Milan, in programma l'11 dicembre.

"La Stella Rossa informa il pubblico che la Polizia italiana ha vietato l'arrivo e la presenza dei tifosi del nostro Club in occasione delle prossime partite di Champions League contro Inter (1 ottobre) e Milan (11 dicembre). ‍Il Ministero dell'Interno italiano ha vietato l'accesso dei tifosi della Stella Rossa alle partite che il nostro club giocherà nel suddetto Paese contro Inter e Milan. La Stella Rossa invita tutti i tifosi a non recarsi alle partite indicate, poiché non sarà consentito l'ingresso, così come gli assembramenti. La decisione vale per i tifosi che vivono in Serbia, ma anche per tutti gli altri paesi europei. La polizia italiana ha vietato la vendita dei biglietti per qualsiasi settore dello stadio. Per acquistare un biglietto è necessario il passaporto, quindi il nome e il cognome sul biglietto e sul passaporto devono essere identici quando si entra nello stadio. La Stella Rossa sottolinea che si tratta di una decisione sulla quale il club non può influenzare e invita ancora una volta i propri tifosi a rispettarla".