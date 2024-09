La Stella Rossa, tra la rivali dell'Inter (e del Milan) in Champions, ha fatto tre acquisti in poche ore. Il club serbo ha annunciato l'arrivo di Silas Katompa Mvumpa dallo Stoccarda. Ma non solo. Sono arrivati anche l'ex Milan Rade Krunic dal Fenerbahce e Nemanjia Radonjic dal Torino. Il club granata ha annunciato in un post la cessione del suo calciatore: "Lo abbiamo ceduto a titolo definitivo - scrive il club granata, al momento primo in Serie A come l'Inter - e gli auguriamo di riuscire a esprimere compiutamente il suo talento in questa nuova esperienza alla Stella Rossa".