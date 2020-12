Dai bimbi di Inter Campus auguri a Steven Zhang: “Condividiamo sogni e difficoltà”

Inter Campus è la Fondazione inaugurata nel 1997 dalla famiglia Moratti e da allora si occupa di portare avanti iniziative nel sociale utilizzando il calcio come strumento di educazione. E lo fa in trenta Paesi in tutto il mondo coinvolgendo i bambini più bisognosi. Dal profilo ufficiale su Instagram della fondazione della presidente Carlotta Moratti è arrivato un post dedicato a Steven Zhang, presidente dell’Inter. “Buon compleanno Steven, condividiamo i nostri sogni e le nostre difficoltà con te che sei il nostro fidato fratello maggiore. Da tutti i bambini di Inter Campus”, è stato scritto.