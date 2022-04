Inter, Steven Zhang non passa inosservato: a Milano con una McLaren da 3 milioni

Il presidente nerazzurro ha sfoggiato il suo nuovo gioiello: una McLaren Speedtail, supercar prodotta in soli 160 esemplari

Steven Zhang ha voluto regalarsi un vero e proprio gioiello. Tuttavia, purtroppo per i tifosi dell'Inter, non parliamo di calcio: il presidente nerazzurro, infatti, è stato avvistato per le strade di Milano alla guida di una McLaren Speedtail, supercar prodotta in soli 106 esemplari dal valore di 3 milioni di euro. Un bolide con un motore 4.0 V8 biturbo ibrido che sprigiona 1.036 cavalli, con prestazioni da 0-100 km/h in 3 secondi, 0-200 km/h in 6.6 secondi, 0-300 km/h in 13 secondi, e una velocità massima di 403 km/h. Di sicuro un mezzo che non ti fa passare inosservato!