Sticchi Damiani: “La beffa della sconfitta brucia. Contro un avversario come l’Inter…”

Al termine di Lecce-Inter , il presidente dei salentini, Saverio Sticchi Damiani , ha commentato con orgoglio la prova della squadra di Baroni. "È stata una meravigliosa serata all’insegna dell’orgoglio salentino. Lo si è respirato sugli spalti, in campo. E’ stata una serata che fa bene all’animo nonostante la beffa della sconfitta bruci sino in fondo".

"Si è visto un gruppo di giovani calciatori con un potenziale enorme che esprimeranno il meglio grazie anche ad un pubblico che è stato davvero commovente. Pubblico e squadra, come sempre sono la ricetta giusta. Una squadra che affronta un battesimo di fuoco contro un avversario come l’Inter dimostrandosi all’altezza della situazione. Un impatto terribile, ma da cui traggo conclusioni che fanno ben sperare nel futuro e nella bontà del lavoro che stiamo svolgendo. Ci sono i motivi per vedere un orizzonte roseo, con una squadra giovanissima, che gioca senza carta d’identità".