Sticchi Damiani: “Insulti a Spalletti? Allo stadio bisogna comportarsi bene”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato così degli insulti ricevuti da Luciano Spalletti allo stadio Franchi di Firenze: «Troppi maleducati nelle tribune, è insopportabile che gli stadi vengano considerati come delle zone franche dove tutto è tollerato. Io non lo concepisco: bisogna superare l'idea che si vada allo stadio per dare libero sfogo alla volgarità, allo stadio bisogna comportarsi bene».