Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’ufficialità della ripresa del campionato di Serie A: “Torna la parola al campo meglio così. È un ritorno alla normalità anche questo. Speriamo di salvarci dopo aver disputato tutte le partite in calendario, le altre formule non le concepisco, così come non concepisco questa smania di far retrocedere squadre laddove ci fosse un nuovo imprevedibile stop“.