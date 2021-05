CorSera – Stipendi, oggi Consiglio Federale: deroga ai club fino a fine giugno?

Dopo la richiesta dei club di abolire due mensilità, oggi il Consiglio Federale si riunirà per decidere sul da farsi

Dopo la richiesta dei club di abolire due mensilità di questa stagione dovute ai calciatori, per far fronte alla difficile situazione economica, oggi il Consiglio Federale si riunirà per vagliare il grido d'aiuto e decidere sul da farsi. Secondo il Corriere della Sera, è possibile una deroga fino al termine per le iscrizioni ai campionati: