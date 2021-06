Stipendi Inter, entro il 30/6 saldati aprile e maggio. I premi scudetto…

Gli aggiornamenti da La Gazzetta dello Sport in merito alla questione stipendi: il finanziamento di Oaktree sta permettendo i pagamenti arretrati

Continua il lavoro in casa Inter per cercare di risolvere i numerosi problemi riscontrati nel corso di questa stagione. Uno è quello degli stipendi arretrati, che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, stanno tutti pian piano per essere saldati: "Dopo il finanziamento da 275 milioni del fondo californiano Oaktree, procedono invece i pagamenti degli stipendi arretrati. A fine maggio sono state pagate le mensilità di novembre, dicembre, febbraio e marzo, mentre aprile e maggio verranno saldati entro il 30 giugno. A quel punto rimarranno fuori giugno (entro settembre) e i premi scudetto. Come da altro accordo, questi saranno pagati in due tranche tra settembre e dicembre".