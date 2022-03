Stipendi, cosa rischia la Juventus? Dalla Serie B all’esclusione dalla Champions, gli scenari

La Juventus è finita nuovamente al centro di un terremoto che potrebbe anche avere ripercussioni clamorose sul club bianconero

"... Ma realmente cosa rischia ora la società? (...) Luca Maria Fancello, avvocato penalista e specializzato in diritto sportivo intervistato daAffaritaliani.it, ha spiegato che, «c’è anche la possibilità di retrocessione in B, ma in questo caso la Juve rischia delle sanzioni meno draconiane. Con la prova del falso in bilancio potrebbe essere applicata una semplice penalizzazione di punti o un’ammenda economica». Ma per quanto riguardai tipi di reati, «siamo difronte a due ordinamenti giuridici differenti. Parallelamente all’inchiesta della procura di Torino, potrebbe aprirsi anche un procedimento di competenza di quella sportiva con la procura federale che potrebbe istruire un’inchiesta per possibili illeciti sportivi e potrebbero esserci delle sanzioni della giustizia ordinaria», chiarisce Fancello. E per la Juve la possibile penalizzazione, significherebbe l’addio quasi certo alla qualificazione Champions".