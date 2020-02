Serie A, stop del Milan a Firenze: Rebic apre le danze, pareggia Pulgar su rigore

Il Milan non va oltre il pareggio allo Stadio Franchi contro la Fiorentina. Succede tutto nel secondo tempo: i rossoneri vanno in vantaggio con Ante Rebic, che sfrutta un brutto errore in disimpegno di Caceres. I viola vanno poi in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Dalbert, ma non mollano e, anzi, crescono di intensità. E con l’ingresso di Cutrone, ex della gara, cambia la partita: l’ex Milan si procura un calcio di rigore che poi Erick Pulgar trasforma. Rossoneri attualmente al 7o posto a quota 36 punti, viola al 13o a quota 29.