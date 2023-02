Gol pesanti, 4 titoli vinti e oggi il rinnovo: la storia di Darmian con l’Inter

Matteo c'è, c'è sempre. Che sia il campo di Rescaldina o San Siro, sai che, per qualsiasi occasione, il suo contributo è quello atteso. È la sua caratteristica, fin dall'inizio della carriera, fin da quando a 4 anni calcava i campi dell'oratorio del paese. Poi di strada Matteo ne ha fatto tanta, attraversando l'Italia e volando poi in Inghilterra. Da Torino a Manchester, per vestire la maglia dello United. Solido, prezioso, vincente (quattro trofei, compresa un'Europa League). Nel 2019 il ritorno in Italia, al Parma. Nel 2020, l'approdo all'Inter, dove ha iniziato a scrivere una nuova storia, che ora, dopo l'annuncio del rinnovo , si prolungherà fino al 2024.

Darmian, in due stagioni e mezzo, ha collezionato 91 partite e 8 gol con la maglia dell'Inter. 66 presenze e 6 reti in Serie A, 13 con un gol in Champions League, 10 con un gol in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana. A gennaio, con la vittoria per 3-0 nel derby di Riyadh, Darmian ha sollevato il suo quarto trofeo in nerazzurro.