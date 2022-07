CdS – Inter, la strada è quella giusta: contro il Monaco segnali incoraggianti

Finisce 2-2 l'amichevole tra Inter e Monaco, con i nerazzurri che rimontano da una situazione di doppio svantaggio. Questa l'analisi del Corriere dello Sport: "Stavolta l'avversaria non era tenera con la Milanese o abbordabile come il Lugano, ma, anche di fronte a un Monaco più avanti come condizione perché a breve avrà i preliminari di Champions, l'Inter ha dimostrato di esserci. Non ha vinto, ma il 2-2 contro la terza forza della scorsa Ligue 1 dimostra che la strada è quella giusta. Anche perché il risultato è maturato con pochi titolari in campo e con i nazionali, entrati nell'ultima mezzora, a corto di allenamenti.