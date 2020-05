Strakosha: “All’inizio tutte le squadre faticheranno, il caldo avrà un peso consistente”

“Siamo un gruppo con qualità, le prime partite saranno importanti, credo che all’inizio tutte le squadre faticheranno a ritrovare il massimo della condizione. Il caldo avrà un peso consistente, l’importante sarà stare bene dal punto di vista fisico”. Lo dice il portiere della Lazio Thomas Strakosha, parlando della possibile ripresa del campionato da concludere tra giugno e agosto.

Al momento, dice il portiere, “ho un piccolo problema ma mi sto riprendendo, non vediamo l’ora di ripartire, aspettiamo la data: viviamo di calcio”. Parlando della Lazio, l’albanese aggiunge: “Siamo cresciuti nella mentalità, il livello tecnico è sempre stato alto, credevamo poco in noi stessi e siamo cresciuti molto da questo punto di vista. All’inizio – le sue parole a Lazio Style Radio – non immaginavamo di lottare per lo Scudetto, l’obiettivo primario è la Champions ma vogliamo mettercela tutta per lottare per il titolo, in silenzio abbiamo acquisito consapevolezza”.

(ANSA)