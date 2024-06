Lele Adani e Stramaccioni, su Rai1 hanno parlato di una coppia nota agli interisti. Da un lato, nell'Italia, Nicolò Barella che al club nerazzurro è rimasto ed è essenziale pure per l'Italia di Spalletti. Dall'altro Marcelo Brozovic, e i due erano tanto amici ai tempi in nerazzurro, che è essenziale per la Croazia. «Bisogna avere il vero Barella? Con quel modo di fare calcio tra le linee, il suo modo di inserirsi, di calciare in porta rifinire e soprattutto con la sua attitudine da leader», ha sottolineato l'ex interista sul centrocampista dell'Inter.