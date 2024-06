Il giocatore turco piace al club tedesco ma per ora pare che i dirigenti nerazzurri abbiano semplicemente ribadito che il giocatore è importantissimo per il progetto di Inzaghi

L'interessamento dei tedeschi è stato quindi rispedito al mittente, almeno per ora. E non c'è al momento pressing sul giocatore dato che in questo momento c'è anche l'Europeo. Certo che se arrivasse un'offerta altissima, verrebbe ovviamente presa in considerazione, ribadiscono dal canale satellitare. "Il giocatore è contento di essere a Milano, ha firmato di recente il rinnovo di contratto. L'Inter non è preoccupata da questo punto di vista", ha sottolineato il giornalista.