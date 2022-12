Qatar 2022, terminata l’avventura di Stramaccioni come telecronista dei Mondiali

Andrea Stramaccioni ha commentato i Mondiali per RaiSport. Lo ha fatto accompagnando al commento tecnico Dario Di Gennaro. Per loro due l'avventura Mondiale è terminata con il commento di Marocco-Portogallo. Perché saranno le coppie formate da Bizzotto-Adani e Rimedio-Di Gennaro. Lo ha raccontato il telecronista Rai in un post su Facebook in cui ha anche ringraziato l'ex allenatore dell'Inter per avergli fatto da spalla.