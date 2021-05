Stramaccioni: “Inizio di un ciclo dell’Inter? Dev’essere così. Conte? Sarebbe assurdo…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Andrea Stramaccioni commenta l'annata dell'Inter e il futuro di Conte

"Non troverei un motivo perché Conte vada via. Poi è consapevole anche lui che si alzerà l'asticella e potrà chiedere delle garanzie. Non vedo nessuna squadra in Italia pronta per competere contro i nerazzurri".