Stramaccioni: “Conte ha posto le basi per un ciclo importante. Lautaro? Farei di tutto…”

Ospite a Sky Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato di Juve-Inter in programma domani e analizzato la stagione dei nerazzurri. Il tecnico ricorda con piacere la vittoria contro i bianconeri allo Stadium quando c'era lui sulla panchina nerazzurra: "È un ricordo molto bello e un traguardo che è rimasto nella memoria degli interisti. In quella partita Conte e Pirlo erano insieme e domani saranno avversari. L'Inter ha messo un grandissimo tassello con questo scudetto e deve essere un punto di partenza. Io credo che Conte abbia posto le basi per un ciclo che può essere importante. La Juve che noi incontrammo era una macchina da guerra già rodata, un po' più avanti anche come rendimento europeo".

"Il lavoro più importante di Conte è aver creato una filosofia di gioco, solo lui lo può continuare con la stessa intensità. L'Inter ha una identità riconosciuta, ha forza, in casa o in trasferta gioca con la stessa personalità, è difficilissimo fargli gol. La grande incognita, quello che ci aspettiamo è solamente una dimostrazione europea. Lautaro? O hai un giocatore con la quale puoi rimpiazzarlo, oppure farei di tutto per non perderlo. Per giocare come vuole Conte serve tempo, le punte sono il cardine del gioco di Antonio. Lukaku è un giocatore atipico, non è facile trovare una punta di quel livello che la prendi, la metti e sia funzionale al gioco dell'Inter e a Lukaku".