Stramaccioni: “Entusiasmo per l’Arabia era giustificato. Finali? Vincono Marocco e Francia”

Intervistato da il Giornale, il tecnico Andrea Stramaccioni ha parlato del Mondiale in Qatar e delle due finali che si disputeranno oggi e domani

Intervistato da il Giornale, il tecnico Andrea Stramaccioni ha parlato del Mondiale in Qatar e delle due finali che si disputeranno oggi e domani:

«L’entusiasmo per la nazionale saudita era giustificato: battere l’Argentina è stata un’impresa epica. Quanto all’emotività per l’Iran, conosco molti giocatori e la situazione difficile che patiscono in patria».