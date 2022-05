Stramaccioni: “Italia, la vittoria del gruppo. Serie A? Inter e Juve favorite, Mou…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Stramaccioni ha commentato la grande vittoria dell'Italia agli Europei

"Dire che me l'aspettassi è troppo, è un grande gruppo però. Molto affiatato con giovani e esperti ma con un grande allenatore e un grande staff. Viverlo all'estero, da italiano, dà grande soddisfazione. Riceviamo complimenti per un made in Italy importante, anche qui in Qatar da campioni d'Europa è un grande biglietto da visita".

"Non me ne vogliano al nord ma sono affascinato dalla sfida Sarri-Mourinho. Vanno entrambi a stravolgere quello che hanno fatto i predecessori: se l'Inter ha cercato una filosofia simile da Conte a Inzaghi, con Sarri e Mou si va a stravolgere tutto. Arrivano insieme nella Capitale nel momento più affascinante. Allegri-Juve è un ritorno con rischi quasi azzerati, è una Serie A affascinante. Inter e Juve hanno un ruolo di favorite ma non ci scordiamo del Napoli del mio maestro Spalletti. Mi piace e vedo una squadra come quella Roma dei record. Una squadra tecnica e veloce. Spalletti era alla Roma quando io allenavo le giovanili, mi è stato vicino e presente anche dopo aver firmato per l'Inter. Sono legato e gli auguro il meglio".